Son Dakika Haberleri: Duvar Arasına Sıkışan Çocuğun Zor Anları

Duvar Arasına Sıkışan Çocuğun Zor Anları

12 dakika önce

Çin'in Şantung eyaletinde iki duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki küçük çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Çin'in Şantung eyaletinde iki duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki küçük çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Çin'in Şantung eyaletindeki Liaocheng şehrinde iki duvar arasındaki 25 santimetrelik boşluğa sıkışıp kalan 5 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yarım saatte kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında çocuğun yaralanmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alındı. İtfaiye ekipleri çocuğun başının zarar görmemesi için başına havlu sararak korumaya çalıştı. Küçük çocuk duvarın bir kısmı yıkılarak kurtarılırken, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, Güncel
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