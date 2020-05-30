Duvar arasında kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu - Son Dakika

Duvar arasında kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe duvarı ile bir bina duvarı arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyan vatandaşlar hayvanı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşları sonuç vermeyince durumu itfaiyeye bildirerek yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri iki duvar arasında kalan kediyi kurtarmak için duvarlardan birini çekiçle kırarak boşluk oluşturdu. Ardından kedi bir itfaiye eri tarafından oluşturulan boşluktan çıkarıldı. Yavru kedi veteriner kontrolünün ardından sokağa bırakıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 10:11 Kaynak: İHA
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