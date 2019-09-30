Son Dakika Haberleri: Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı
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Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Duvar arasında mahsur kalan inek kurtarıldı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde iki duvar arasında sıkışan inek için mahalleli seferber oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çelik halat bağlanan inek güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.


Yeşiltepe, İtfaiye, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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