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Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

05.01.2022 11:13
Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duvar içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Çatıdan inmeye çalışan kedi, duvar deliğinden geçtiği sırada başı deliğe sıkıştı. Kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı yerde çalışma başlattı. Duvarın içinde başı sıkışan kedi hiçbir şekilde çıkarılamayacağını fark eden ekipler, son çare olarak duvarı balyozla kırarak kediyi kurtardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakılırken, kurtarılma anını izleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Yüksekova, İtfaiye, Hakkari, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duvar içinde başı deliğe sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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