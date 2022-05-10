DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

10.05.2022 11:02

BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvar ile depo arasına sıkışan kediyi titizlikle yürütülen çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı.

DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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