DUVAR İLE DOĞALGAZ KUTUSU ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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DUVAR İLE DOĞALGAZ KUTUSU ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

12.10.2022 21:42

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde duvar ile doğalgaz kutusu arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde duvar ile doğalgaz kutusu arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ile doğalgaz kutusu arasında sıkışan yavru bir kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgaz kutusu ile duvar arasında mesafe açarak kediye ulaştı. Sıkışan kedi kurtarıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karamürsel, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DUVAR İLE DOĞALGAZ KUTUSU ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DUVAR İLE DOĞALGAZ KUTUSU ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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