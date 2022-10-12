KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde duvar ile doğalgaz kutusu arasında sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay akşam saatlerinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ile doğalgaz kutusu arasında sıkışan yavru bir kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgaz kutusu ile duvar arasında mesafe açarak kediye ulaştı. Sıkışan kedi kurtarıldı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › DUVAR İLE DOĞALGAZ KUTUSU ARASINDA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika