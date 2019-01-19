Duvar Kağıdı İthalatı Tarife Kontenjanı

Duvar kağıdı ithalatı için açılan tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Duvar kağıdı ithalatı için açılan tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Ticaret Bakanlığının, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esasları düzenlendi.



Buna göre, kilogramı 5 dolar ve üzeri CIF birim kıymetle (İthalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) ithal edilen duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere 5 Ağustos 2019'a kadar, 6 Ağustos 2019-5 Ağustos 2020 ve 6 Ağustos 2020-5 Ağustos 2021 dönemleri için 2 bin 970'er ton tarife kontenjanı açıldı. Böylece söz konusu ürün için toplamda 8 bin 910 ton kontenjan açılmış oldu.



Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığının internet sitesinden elektronik imza ile yapılacak. Kontenjan, başvuru sırasına göre "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu geçemeyecek.

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