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Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi

01.02.2022 17:17
Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi

Erzurum'da Narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum'da Narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 4 parça duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan Şahin K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ERZURUM

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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