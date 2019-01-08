Son Dakika Haberleri: Duvar Kağıtları İthalatına Tarife Kontenjanı

Duvar Kağıtları İthalatına Tarife Kontenjanı

16 dakika önce

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 8 bin 910 ton tarife kontenjanı açıldı.

Duvar Kağıtları İthalatına Tarife Kontenjanı, System.String[]
Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 8 bin 910 ton tarife kontenjanı açıldı.

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kilogramı 5 dolar ve üzeri CIF birim kıymetle (İthalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) ithal edilen duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere 5 Ağustos 2019'a kadar, 6 Ağustos 2019-5 Ağustos 2020 ve 6 Ağustos 2020-5 Ağustos 2021 dönemleri için 2 bin 970'er ton tarife kontenjanı açıldı. Böylece söz konusu ürün için toplamda 8 bin 910 ton kontenjan açılmış oldu.

Söz konusu tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:44 Kaynak: AA

Sigorta, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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