Duvar ustası 2. kattan aşağı düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan düşen duvar ustası ölümden döndü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan düşen duvar ustası ölümden döndü.
Olay Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar örme ustası olan Yavuz A, 2. katın duvarlarını ördüğü sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan ustanın yardımına diğer çalışanlar yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
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