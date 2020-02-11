Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü - Son Dakika
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Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü

6 saat önce

DENİZLİ'de, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan yurt inşaatında çalışan duvar ustası Yusuf Gönültaş (27), aşkını, tuğlalarla kalp simgesi yaparak gösterdi.

Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü, System.String[]

DENİZLİ'de, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan yurt inşaatında çalışan duvar ustası Yusuf Gönültaş (27), aşkını, tuğlalarla kalp simgesi yaparak gösterdi.

Pamukkale ilçesinde Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan 1000 kişilik öğrenci yurdu inşaatında çalışan duvar ustası Yusuf Gönültaş, inşaat halindeki 5 katlı binanın son katına tuğlalarla 2 metre boyunda kalp simgesi yaptı. 1 Mart'ta evlenecek olan Gönültaş'ın tuğladan ördüğü kalbi görenler, bol bol fotoğraf çekti.

'DUVAR USTASININ AŞKI SIVACI GELENE KADARDIR'

Duvar ustası Yusuf Gönültaş'ın aynı inşaatta çalışan ağabeyi Mehmet Gönültaş, kardeşinin aşkını duvara yansıttığını belirterek, "Kardeşimle Diyarbakır'dan 5 ay önce bu inşaata çalışmak için geldik. Kardeşim 1 Mart'ta evlenecek. O nedenle memlekete gitti. Nişanlısı ve Denizli'yi çok sevdiği için sevgisini ördüğü duvara kalp simgesi yaparak gösterdi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle de böyle bir şey aklına geldi. Binanın birkaç yerine bu şekilde tuğlalarla kalp simgesi yaptı. Ancak duvar ustasının aşkı sıvacı gelene kadardır. Bir süre sonra tuğlaların üzeri sıvayla kapanacak" dedi.


Kredi Yurtlar Kurumu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
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