Son Dakika Haberleri: Duvar Yaparken 4 Metre Yükseklikten Düşen Yaşlı Adam Yaralandı

Duvar Yaparken 4 Metre Yükseklikten Düşen Yaşlı Adam Yaralandı

49 dakika önce

Rize'de bahçe duvarı yaptığı sırada 4 metrelik yükseklikten düşen Aşur Bayraktar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Duvar Yaparken 4 Metre Yükseklikten Düşen Yaşlı Adam Yaralandı, System.String[]
Rize'de bahçe duvarı yaptığı sırada 4 metrelik yükseklikten düşen Aşur Bayraktar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rize merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 71 yaşındaki duvar işçisi Aşur Bayraktar, yaptığı duvarın üzerinde çalışırken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Babasına yardım eden oğlu ve etrafındakiler yaşlı adamın düştüğünü ve kanlar içerisinde yerde yattığını görünce 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

İşçi, Rize, Güncel
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