Duvar Yaparken 4 Metre Yükseklikten Düşen Yaşlı Adam Yaralandı

Rize'de bahçe duvarı yaptığı sırada 4 metrelik yükseklikten düşen Aşur Bayraktar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de bahçe duvarı yaptığı sırada 4 metrelik yükseklikten düşen Aşur Bayraktar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, Rize merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. 71 yaşındaki duvar işçisi Aşur Bayraktar, yaptığı duvarın üzerinde çalışırken dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Babasına yardım eden oğlu ve etrafındakiler yaşlı adamın düştüğünü ve kanlar içerisinde yerde yattığını görünce 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.



(İHA)

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