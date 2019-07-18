Son Dakika Haberleri: Duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü
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Duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

Kavşut köyünde gezintiye çıkan Nurettin Uzun (66) idaresindeki plakasız ATV aracı, caminin duvarına çarptı.

Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mevlüt Uzun (57) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Suşehri, Kavşut, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:30 Kaynak: AA
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