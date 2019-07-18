Duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:30 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde duvara çarpan ATV aracının sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı. Kavşut
köyünde gezintiye çıkan Nurettin Uzun (66) idaresindeki plakasız ATV aracı, caminin duvarına çarptı.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mevlüt Uzun (57) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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