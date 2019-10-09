Duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Tasar yönetimindeki 22 FY 380 plakalı kamyonet, D-100 Karayolu 'ndan Bahçelievler Mahallesi Nazlı 2 Sokağı'na dönmeye çalışırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Büyükçekmece 'de bir binanın duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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