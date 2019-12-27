Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı - Son Dakika

Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

6 saat önce

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı.

Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı, System.String[]

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişinin  kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki A.G., Ö.G. ve N.R. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobildekilerin çıkarılmasının ardından araç çarpmanın şiddetiyle alev topuna döndü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin  ardından yaralıları Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Altınözü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:03 Kaynak: DHA
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