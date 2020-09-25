Duvara çarpan otomobil böyle takla attı - Son Dakika

Duvara çarpan otomobil böyle takla attı
Kahramanmaraş'ta mobese kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta duvara çarptıktan sonra takla atan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Kaza anı mobese kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Onikişubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarında Abdülhamithan Köprülü kavşağın alt geçidinde meydana geldi. Esra B. idaresindeki 46 KY 199 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kısa süreli trafiğe kapanan bulvar, otomobilin çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza anı ise mobese kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobil sürücüsü bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda sağdaki duvara çarparak taklalar atıyor. Otomobil daha sonra refüjde duruyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:33 - Kaynak: İHA
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