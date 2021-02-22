Son dakika: Duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün kalp krizi nedeniyle kaza yaptığı üzerinde duruluyor.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Belkıs Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Türkmen (40) idaresindeki 42 FR 710 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Mustafa Türkmen'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaza yaptığı üzerinde duruluyor. Sürücünün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA