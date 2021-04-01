Duvara çarparak durabildi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. 34 CIR 236 plakalı Dacia marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

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