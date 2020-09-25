Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkınca önce duvara çarpıp ardından takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkınca önce duvara çarpıp ardından takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden Esra B. yönetimindeki 46 KY 199 plakalı otomobil, Abduülhamithan Köprülü Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Esra B.'nin kontrolünden çıkan otomobil önce duvara çarptı, ardından da  takla atarak devrildi.Kavşaktaki kameralar tarafında da kaydedilen kazada sürücü Esra B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Esra B., uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Hafif yaralanan sürücü daha sonra ambulansla tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.


Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobil, Menderes, Sabah, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duvara çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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