Son Dakika Haberleri: Duvara sıkışan yaralı kediyi itfaiye kurtardı
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Duvara sıkışan yaralı kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Adıyaman'da duvara sıkışan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Duvara sıkışan yaralı kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da duvara sıkışan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Eyüp Sultan Cami arkasındaki cadde üzerinde otomobil çarptığı yaralı kedi duvar arasına sıkıştı. Mahalle sakinleri yaralı kediye sıkıştığı duvardan çıkartamayınca itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi sıkıştığı yerden kurtararak Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Eyüp Sultan Camii, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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