Duvara sıkışan yaralı kediyi itfaiye kurtardı
6 saat önce
Adıyaman'da duvara sıkışan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
'da duvara sıkışan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Eyüp Sultan Cami
arkasındaki cadde üzerinde otomobil çarptığı yaralı kedi duvar arasına sıkıştı. Mahalle sakinleri yaralı kediye sıkıştığı duvardan çıkartamayınca itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi sıkıştığı yerden kurtararak Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - ADIYAMAN
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