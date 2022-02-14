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Duvara tırmanıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada - Son Dakika

Duvara tırmanıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

14.02.2022 09:40
Duvara tırmanıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada

Arnavutköy'de 3 hırsızdan biri, binanın dış cephesindeki kablolara tutarak birinci kattaki daireye girdi.

Arnavutköy'de 3 hırsızdan biri, binanın dış cephesindeki kablolara tutarak birinci kattaki daireye girdi. Ev sahibi içerdeyken değerli eşyaları çalan hırsız, kablolar yardımıyla aşağı indi. Hırsızların binaya tırmanma ve çaldıklarını yol ortasında taşımaları anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir bina da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde binanın bulunduğu sokağa giren 3 hırsız balkon kapısının açık olduğunu fark ettikleri daireyi gözüne kestirdi. Binanın dışında bulunan kabloları fark eden hırsızlardan biri kablolardan tutunarak balkona tırmanarak daireye girdi. Ev sahibi Doğukan Dursun'un evde duş aldığı esnada odada bulunan TV, laptop, saat gibi eşyaları aşağıda bekleyen arkadaşlarına veren hırsız, daha sonra çıktığı gibi kablolardan tutunarak aşağıya indi ve kayıplara karıştı. Düz duvara tırmanan hırsızların binaya girişi ve çaldıkları eşyaları yol ortasında taşıyarak kaçtıkları ilginç anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ben evdeydim denk gelseydim cinayet çıkardı

Hırsızlık yapılan evde yaşayan Doğukan Dursun, "Ben gece 03.50 gibi eve geldim ben eve geldiğimde onlarda içerideymiş beni fark etmişler odada saklanmışlar 10 dakika kadar o esnada ben duşa girdim ne olduysa o arada oldu. 2 kişi aşağıda beklerken bir tanesi yukarıda plazmayı indiriyorlar alıyorlar evde ne varsa çalıyorlar ben polise şikayetçi oldum. Evime bu basamaktan çıkarak kablolara tutunuyor ve balkona çıkıyor eve girdikten 10 dakika sonra çıkıyorlar evde beni fark ettikleri için terk ediyorlar sanırım. Şuan 10 bin TL kadar bir zararımız var benimle karşı karşıya gelmiş olsaydı kesin cinayet olurdu birbirimize zarar vermiş olurduk. Ben hırsızları da tanıyorum polise de bildirdim en kısa sürede yakalanacaktır umarım. Burası Şirindere sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor benim 4 veya 5 sene önce de arabam çalınmıştı ama bulunacaklarına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

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Hırsızlık, Cinayet, Doğukan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duvara tırmanıp hırsızlık yaptılar: O anlar kamerada - Son Dakika


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