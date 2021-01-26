Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı

26.01.2021 12:32
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı

ÇORUM'da, Hüseyin Ç. (34), tartıştığı babası İbrahim Ç.'nin (60) elindeki tüfeği alarak duvara vurdu.

ÇORUM'da, Hüseyin Ç. (34), tartıştığı babası İbrahim Ç.'nin (60) elindeki tüfeği alarak duvara vurdu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hüseyin Ç. ve arkadaşı Erkan S. (30) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tek katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Hüseyin Ç., arkadaşı Erkan S. ile birlikte babası İbrahim Ç.'nin evine gitti. Burada baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Ç., iddiaya göre babasının elindeki tüfeği alarak duvara vurdu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Hüseyin Ç. ve arkadaşı Erkan S.'ye isabet etti.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Hüseyin Ç. ve Erkan S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, İbrahim Ç.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

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