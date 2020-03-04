Türkiye genelinde faaliyet gösteren, 7 ay önce Merzifon'da da 84. şubesini açan Köfteci Yusuf'a Merzifonlular yoğun ilgi gösteriyor. 45 kişinin istihdam sağladığı dev lokanta dolup taşıyor.



Türk mutfağında önemli bir yeri olan köfte, sofraların da olmazsa olmazı. Merzifonlular, içeriğinde yüzde 70 dana eti, yüzde 30 kuzu eti, ekmek, pul biber, beyaz soğan ve tuz kullanılarak hazırlanan 'Köfteci Yusuf' köftesini yemek için Gökçebağ Köyü Ören mevkisi Enspark dinlenme tesisindeki Merzifon şubesine akın ediyor. Köfte ile birlikte diğer ızgara ürünlerini de müşterileri ile buluşturan Köfteci Yusuf, yemekte kaliteye önem verenlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.



Personel sayısı arttırılacak



Merzifon'da Döner Y isimli bir şube daha açacaklarını ve Mart ayı sonuna kadar personel sayılarını arttıracaklarını belirten Köfteci Yusuf Merzifon Şube Müdürü Sami Duvarbaşı, şube içerisinde bulunan Hesaplı Kasap'ta, şoklanmadan ve soğuk zinciri bozulmadan günlük Bursa Yenişehir'deki fabrikalarından sevk edilen ürünlerini diğer kasaplara oranla daha ucuza sattıklarını söyledi.



Çeşitli sosyal medya ve basın organlarında yer alan "Köfteci Yusuf bu defa da özür diledi



", "Domuz eti ve at eti yediriyorlar, Köfteci Yusuf'ta skandal" başlıklı haberlerin doğruluğu yansıtmadığını vurgulayan Şube Müdürü Duvarbaşı, "İlgili haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen şirketimizin ticari itibarını zayıflatmaya yönelik kötü niyetli grupların manipülatif söylemidir. En güçlü değerlerimizden olan güvenilirliğimizi sorgulama çabasındaki kişi ve kurumları esefle kınıyoruz" dedi.



"Köfteci Yusuf'un yanındayız"



Lokantaya yemek yemeye gelen vatandaşlar, Köfteci Yusuf firmasına yapılan ağır ithamlara müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "7 aydır ilçemizde faaliyet gösteren ve ülke genelinde binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan köklü ve güvenilir bir firmaya bu şekilde iftira ve karalama yapılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Misafirimiz geldiğinde bir yemeğe götürecek yer bulamazken ilçemiz halkına en güzel hizmeti en iyi şekilde sunan Köfteci Yusuf'un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu. - AMASYA