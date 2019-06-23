Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
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Adıyaman'da, bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
'da, bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Atatürk Bulvarı
Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdivenini açarak ebabil kuşuna ulaştı. Burada ayağına takılan iplerden dolayı duvarda asılı kalan kuş kurtarılarak aşağıya indirildi. Her hangi bir yarası olmayan ebabil kuşu daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
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