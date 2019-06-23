Son Dakika Haberleri: Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı

46 dakika önce

Adıyaman'da, bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da, bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan bir binanın duvarında asılı kalan ebabil kuşunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdivenini açarak ebabil kuşuna ulaştı. Burada ayağına takılan iplerden dolayı duvarda asılı kalan kuş kurtarılarak aşağıya indirildi. Her hangi bir yarası olmayan ebabil kuşu daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler Oyunu kullanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan basın mensuplarına jest Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun "Mührü göstermeyeceğiz" diyaloğu gülüşmelere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]