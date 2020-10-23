Duvarda denge yürüyüşü yapan çocuk düşerek yaralandı - Son Dakika

Duvarda denge yürüyüşü yapan çocuk düşerek yaralandı

Duvarda denge yürüyüşü yapan çocuk düşerek yaralandı Aksaray'da 1 buçuk metrelik duvar üzerinde arkadaşları ile denge yürüyüşü yapan çocuk beton zemine düşerek yaralandı.

Duvarda denge yürüyüşü yapan çocuk düşerek yaralandı AKSARAY - Aksaray'da 1 buçuk metrelik duvar üzerinde arkadaşları ile denge yürüyüşü yapan çocuk beton zemine düşerek yaralandı. Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile 1 buçuk metrelik duvarın ince kısmında denge yürüyüşü yapan 13 yaşındaki E.Ö. dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun sol kolu kırıldı. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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