Duvardaki Oyuğa Sıkışan Kedi Böyle Kurtarıldı

Adana'da bir evin duvarındaki oyuğun içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da bir evin duvarındaki oyuğun içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kedi, evin duvarındaki oyuğun içine sıkışarak mahsur kaldı. Kendi çabasıyla sıkıştığı yerden çıkamayan kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi, duvardaki oyuğu genişleterek çıkardı. Kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu