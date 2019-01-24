Son Dakika Haberleri: Duvardaki Oyuğa Sıkışan Kedi Böyle Kurtarıldı

Duvardaki Oyuğa Sıkışan Kedi Böyle Kurtarıldı

34 dakika önce

Adana'da bir evin duvarındaki oyuğun içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da bir evin duvarındaki oyuğun içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kedi, evin duvarındaki oyuğun içine sıkışarak mahsur kaldı. Kendi çabasıyla sıkıştığı yerden çıkamayan kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi, duvardaki oyuğu genişleterek çıkardı. Kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Kürkçüler, Sarıçam, Adana, İtfaiye, Güncel
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