Duvardaki Oyuğa Sıkışan Kedi Böyle Kurtarıldı
34 dakika önce
Adana'da bir evin duvarındaki oyuğun içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da bir evin duvarındaki oyuğun içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kedi, evin duvarındaki oyuğun içine sıkışarak mahsur kaldı. Kendi çabasıyla sıkıştığı yerden çıkamayan kedinin sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi, duvardaki oyuğu genişleterek çıkardı. Kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
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