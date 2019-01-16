Duvardan Atlamak İsterken Demir Parmaklıklara Sıkışan Köpeği Ekipler Kurtardı

Duvardan atlamak isterken demir parmaklıklara sıkışan köpeği ekipler kurtardıVAN - Van merkez Edremit ilçesindeki bir okulun duvarından atlamak isterken demir parmaklıklarla sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Duvardan atlamak isterken demir parmaklıklara sıkışan köpeği ekipler kurtardı



VAN - Van merkez Edremit ilçesindeki bir okulun duvarından atlamak isterken demir parmaklıklarla sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos İlkokulu ve Ortaokulunu çevreleyen duvar üzerinden atlamak isteyen köpek, demir parmaklıklar arasında sıkıştı. Okul yönetimi köpeği sıkıştığı yerden kurtaramayınca Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, 15 dakikalık çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kısa süre düştüğü yerde yatan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

(EKİP-ŞAK-Y)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi

Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı

Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı