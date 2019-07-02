Son Dakika Haberleri: Duvardan düşen 1,5 yaşındaki Ömer, yaşamını yitirdi
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Duvardan düşen 1,5 yaşındaki Ömer, yaşamını yitirdi

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, oyun oynarken tırmandığı bahçe duvarından dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Ömer Zengin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Duvardan düşen 1,5 yaşındaki Ömer, yaşamını yitirdi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, oyun oynarken tırmandığı bahçe duvarından dengesini kaybederek düşen 1,5 yaşındaki Ömer Zengin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğlen saatlerinde, Sağlık Mahallesi Hazeran Sokak'ta meydana geldi. Oyun oynayan Ömer Zengin, oturdukları evin bahçesindeki duvara tırmandı. Minik Ömer, iddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Ömer'in yere düştüğünü gören annesi ve ablası yanına koştu. Ailesi, minik Ömer'i otomobiliyle yakındaki aile sağlığı merkezine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Minik Ömer, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Zengin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Zengin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Ergene, Güncel
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