Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Oto lastik dükkanı işleten bir vatandaş, hemen üst katındaki dairenin duvarından sarı sızıntı gelmesinin üzerine şüphelendi. Esnafın dikkati ve polislere haber vermesi sayesinde, kendisinden haber alınamayan Kaffar Kamsız'ın(73) ölüsü bulundu

YUMURTA SIVISI

Saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki oto lastikçi esnafı, üst katın duvarından iş yerinin önüne sarı sıvı aktığını görünce, apartmanda oturanlara sordu. Üst katlarda yumurta kırıldığını düşünen komşular, sıvının birinci kattaki duvarın çatlak kısmından geldiğini görünce 3 gündür haber alamadıkları komşuları Kaffar Kamsız'ın hayatından endişe etti.

YAKINLARI YIKIMA UĞRADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi, merdivenle çıkarak, Kamsız'ın dairesinin penceresinden içeri baktı. Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç, polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri verdi ve dairenin dış kapısını açtı.

SALON KISMINDA YATIYORDU

İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, salon kısmında yüz üstü yatan Kaffar Kamsız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Almanya'dan emekli olduğu ve 5 yıldır yalnız başına yaşadığı belirtilen Kaffar Kamsız'ın, çevresi tarafından çok sevildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kamsız'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, Kaffar Kamsız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.