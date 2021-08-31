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Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu

31.08.2021 18:45

Antalya'da dükkanı bulunan bir esnaf, hemen üstündeki dairenin duvarından sarı su sızmasından şüphelendi. Olayın polislere bildirilmesinin sonrasında demir korkulukları kesilerek girilen evde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Kaffar Kamsız, ölü olarak bulundu.

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Oto lastik dükkanı işleten bir vatandaş, hemen üst katındaki dairenin duvarından sarı sızıntı gelmesinin üzerine şüphelendi. Esnafın dikkati ve polislere haber vermesi sayesinde, kendisinden haber alınamayan Kaffar Kamsız'ın(73) ölüsü bulundu

YUMURTA SIVISI

Saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki oto lastikçi esnafı, üst katın duvarından iş yerinin önüne sarı sıvı aktığını görünce, apartmanda oturanlara sordu. Üst katlarda yumurta kırıldığını düşünen komşular, sıvının birinci kattaki duvarın çatlak kısmından geldiğini görünce 3 gündür haber alamadıkları komşuları Kaffar Kamsız'ın hayatından endişe etti.

Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

YAKINLARI YIKIMA UĞRADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi, merdivenle çıkarak, Kamsız'ın dairesinin penceresinden içeri baktı. Odada bir kişinin hareketsiz yattığını gören genç, polisin bilgisi dahilinde balkondaki demir korkulukların kilidini kırarak içeri verdi ve dairenin dış kapısını açtı.

SALON KISMINDA YATIYORDU

İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, salon kısmında yüz üstü yatan Kaffar Kamsız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Almanya'dan emekli olduğu ve 5 yıldır yalnız başına yaşadığı belirtilen Kaffar Kamsız'ın, çevresi tarafından çok sevildiği belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kamsız'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma yürütürken, Kaffar Kamsız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gündoğdu, Antalya, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


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