Duvarı 'aşk' ile ördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Duvarı 'aşk' ile ördü - Son Dakika

Duvarı 'aşk' ile ördü

6 saat önce

Denizli'de bir inşaat işçisi ördüğü duvara yaptığı kalp ile görenleri şaşkına çevirdi.

Denizli'de bir inşaat işçisi ördüğü duvara yaptığı kalp ile görenleri şaşkına çevirdi.

Özellikle gençler arasında sosyal medyada hızla yayılan inşaattaki kalp simgesi büyük beğeni topladı. Duvarı adeta aşk ile ören inşaat işçisinin kimliği ise belirsizliğini koruyor.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesinde bulunan bir yurt inşaatının yapımı sırasında daha önce işçiler inşaatın tepesinde halay çekerek komik görüntüler ortaya çıkmıştı. 4 katlı bir inşaatın en üst katının yapımı sırasında işçiler telefonlarından açtıkları müzik ile bir anda halay çekmeye başlamış, eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer işçiler kendisini izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halay çekti. Aynı işçiler ise inşaatın yapımı devam ederken tuğlalar ile ördüğü duvara kalp simgesi yaparak görenlerin yüzünü güldürüyor.

"İNSANLARIN GELİP GEÇERKEN BİR YERE BAKTIKLARINI FARK ETTİM"

Çevredeki vatandaşların sürekli olarak bakması dikkatini çekmesi sonucu duvardaki kalp simgesini fark eden Emre Yiğiter, "İnsanların gelip geçerken bir yere baktıklarını fark ettim. Bizim de ilgimizi çekmeye başladı. İnşattaki ustalarımız inşaatın üzerine kalp yapmışlar işçiler kendi sevgilerini katarak bu işi yapmışlar. Ellerine sağlık diyoruz" dedi.

"KİME YAPTI BU KALBİ"

Kalp simgesinin güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Cihat Akmeşe, "Bunu arkadaş nasıl yapmış onu merak ettim şu anda. Hoş bir şey ama isim falan da baş harf koysa daha mantıklı olurmuş. Kime yaptı bu kalbi. Yine de hoş yani insan baktığın zaman kalp yani sonuçta sevgiyi çağrıştırdığı için, güzel yani hoşumuza gitti" şeklinde konuştu.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM KENDİSİNE GAYET ESTETİK OLMUŞ"

İnşaatın bir başka tarafında da bulunan kalp simgesini daha önce görmediğini söyleyen inşaat mühendisi öğrencisi Alperen Can, "Telefondan dolayı görmemiştim yani kafamızı kaldırmadığımızdan dikkatimi çekmedi. Güzel fakat çok gören de yoktur diye tahmin ediyorum. Biraz daha görülebilir tarafa yapılabilirdi. Teşekkür ediyorum kendisine gayet estetik olmuş kalp" diye konuştu.

(Semih Can Yılmaz - Fadıl Pişkin/İHA)

Duvarı 'aşk' ile ördü

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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