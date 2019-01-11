Son Dakika Haberleri: Duvarı Balyozla Kırılan Kuyumcudan Hırsızlık

Duvarı Balyozla Kırılan Kuyumcudan Hırsızlık

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, duvarını balyozla kırdıkları kuyumcudan, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, duvarını balyozla kırdıkları kuyumcudan, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki duvarı balyozla kırılan kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen L.İ. ile T.B. Milas ilçesinde çaldıkları 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.İ. ve T.B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Çarşı Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel
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