Son Dakika Haberleri: Duvarı Delerek Eve Giren 7 Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü

Duvarı Delerek Eve Giren 7 Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü

33 dakika önce

BURSA'da, bir eve duvarı delerek girip, hırsızlık yapmak isteyen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Duvarı Delerek Eve Giren 7 Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü, System.String[]
BURSA'da, bir eve duvarı delerek girip, hırsızlık yapmak isteyen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 

Olay, gece merkez  Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede önleyici kolluk devriyesi görevinde olan bir jandarma ekibi, M.K.'ye ait 2 katlı bir evin duvarının, delinmiş olduğunu fark etti. Hemen inceleme yapan jandarma, sahiplerinin olmadığı evde hırsızlar olduğunu gördü. Ancak jandarmayı gören şüpheliler, kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sonunda E.A, U.Ü., K.A., M.A., V.O., M.T. ve Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.  7 şüphelinin hırsızlık amacıyla eve girebilmek için deliği açtıkları ortaya çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlar İfadeleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:20:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duvarı Delerek Eve Giren 7 Hırsızlık Şüphelisine Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]