Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar

Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar

17.02.2021 11:41

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delip, yandaki kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 80 bin liralık altın çaldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delip, yandaki kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 80 bin liralık altın çaldı. Alarmın çalması üzerine adrese sevk edilen polis ekiplerinin geldiğini fark eden 2 şüpheli kaçarken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delen 2 kişi, yandaki kuyumcu dükkanının tuvaletine geçti. Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride gezinen hırsızlar, ellerindeki sopalarla önce ampulleri kırdı, ardından da ellerindeki çuvallara altınları doldurdu. Hırsızlar polis ekiplerinin geldiğini duyunca kırdıkları delikten çıkarak yaklaşık 80 bin lira değerindeki altınla kaçtı.

Gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.İş yeri sahibi Nihat Can Kırcı, "Saat 04.00 sıralarında bağlı olduğumuz alarm şirketi bizi aradı ve iş yerinin sensöründe bir hareket olduğunu söyleyerek kontrol etmemizi istedi. Ben de iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde iki kişinin içeride gezindiğini gördüm. Alarm şirketine polisi aramasını söyledim. Yola çıktığımızda biz gelene kadar hırsızlar gitmişlerdi. Geldiğimiz zaman polis vardı. İlk önce kepengi açamadık, elektriği kestiklerini sandık. Yan tarafımızda bulunan 2-3 yıldır boş duran bir iş yerinin mutfağına girmişler oradan bizim tarafımıza duvarı kırarak geliyorlar" dedi.

Hırsızların sinyal kesici cihazlar kullandıklarını söyleyen Kırcı, "Anladığımız kadarıyla sinyal kesicilerle gelmişler ama bize alarm şirketinden uyarı geldiği için polise haber veriyoruz. Polisi gördükleri anda da kaçıyorlar. Aslında anlaşılan bu soygunun daha büyük olacağını ama polis gelince soygunun yarıda kalıp bir an önce kaçmaya çalıştıklarını görüyoruz. Sadece dışarıdaki altınların bir kısmını çalmışlar, kasalarımıza dokunacak kadar vakitleri olmamış. Şu anda yaklaşık 80 bin lira kadar bir zararımız olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kuyumcu, Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Anlaşmalı Olarak Boşandı
13:44 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, anlaşmalı olarak boşandı
13:30 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı
13:26 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı
13:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım
12:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin
12:49 Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı
12:49 Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı
12:43 Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
12:43 Oruç tutan Orkun Kökçü ile dalga geçtiği iddia edilmişti! Beşiktaş, Tadic'e imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 13:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement