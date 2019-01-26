Duvarı Delip, 150 Bin TL'lik Kablo Çaldılar
1 saat önce
SİVAS'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişler, bir işyerinin deposuna duvarı delerek girip 150 bin TL değerinde bakır yer altı kablosu ile tesisat kablosu çaldı.
SİVAS'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişler, bir işyerinin deposuna duvarı delerek girip 150 bin TL değerinde bakır yer altı kablosu ile tesisat kablosu çaldı.
Hırsızlık olayı Gültepe
Mahallesi 4 Eylül
Sanayi Sitesi içerisindeki bir oto elektrik dükkanının deposunda meydana geldi. Kadir Kaygıner'e ait iş yerinin deposuna malzeme almak için gelen çalışanlar, duvarın delik olduğunu fark etti. Yaptıkları kontrollerde de ruloya sarılı 467 metre bakır yer altı kablosu ile 15 bin metre tesisat kablosunun çalındığını gördüler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde çalışan personel ile depodan parmak izi örnekleri aldı. Kabloları çalan kişi ya da kişilerin deponun yakınlarında bulunan ve caddeyi kayıt altına alan bir güvenlik kamerasını kırdıkları da tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri kablo hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.
'150 BİN LİRALIK BİR ZARAR SÖZ KONUSU'
Uzun zamandır depoya gelmediklerini ve hırsızlığı farketmediklerini söyleyen iş yeri sahibi Kadir Kaygıner, "Dükkanın arka duvarını kırarak içeriye girmişler. Bir miktar elektrik malzememizi götürmüşler. Yaklaşık 150 bin liralık zarar söz konusu. Sabah
arkadaşlar depodan malzeme almaya geldiklerinde duvarın kırık olduğunu ve elektrik panosunun da kapalı olduğunu fark etmişler. Daha sonra ihbarda bulunduk ve gerekli incelemeleri başlattık" dedi.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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