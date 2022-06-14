Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

14.06.2022 19:31
Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı

Ağrı'da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı.

Ağrı'da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı.

Ağrı'da, bir kuyumcu dükkanını soymak için bitişiğinde bulunan eski bir dükkanın duvarını kırarak içeriye giren ve 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karışan 3 şüpheli şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıslardan E.Y, düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

YORUMLAR
500
Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi Ankara-Aksaray Yolu Heyelan Nedeniyle Trafiğe Kapandı, Sürücüler 2,5 Saat Yolun Açılmasını Bekledi Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim Kayseri'de hurda toplayıcılarına denetim
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement