Son Dakika Haberleri: Duvarı delip bakkaldan sigara çaldıkları iddiası
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Duvarı delip bakkaldan sigara çaldıkları iddiası

2 saat önce

Kırıkkale'de duvarını delerek girdikleri bakkaldan sigara ve bir miktar para çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Duvarı delip bakkaldan sigara çaldıkları iddiası, System.String[]
Kırıkkale'de duvarını delerek girdikleri bakkaldan sigara ve bir miktar para çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde Cihangir Ekici'ye ait bakkalın duvarının delerek, iş yerindeki 50 paket sigara ve 300 liranın çalınması üzerine araştırma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler S.P, E.D. ve Ç.A. Yuva Mahallesi'nde evlerinin kömürlüğünde yakalandı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
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