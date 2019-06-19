Duvarı delip bakkaldan sigara çaldıkları iddiası
2 saat önce
Kırıkkale'de duvarını delerek girdikleri bakkaldan sigara ve bir miktar para çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:10 Kaynak: AA
'de duvarını delerek girdikleri bakkaldan sigara ve bir miktar para çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Karşıyaka
Mahallesi'nde Cihangir
Ekici'ye ait bakkalın duvarının delerek, iş yerindeki 50 paket sigara ve 300 liranın çalınması üzerine araştırma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler S.P, E.D. ve Ç.A. Yuva Mahallesi'nde evlerinin kömürlüğünde yakalandı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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