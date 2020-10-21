Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika

Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı

21.10.2020 13:24
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı, System.String[]

BAĞCILAR'da girdikleri iş yerinden çelik kasada bulunan 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 4 şüpheli, Fatih'te duvarı delerek girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı.

BAĞCILAR'da girdikleri iş yerinden çelik kasada bulunan 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 4 şüpheli, Fatih'te duvarı delerek girdikleri iş yerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık ve yakalanma anları ise kameralara kaydedildi.

TEKSTİL ATÖLYESİNDEN 1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE HIRSIZLIK

İlk olay,1 Ekim'de Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstil atölyesine giren 4 şüpheli çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 720 bin lira, 15 bin dolar, 4 bin 600 euro, 370 bin lira değerinde çek, 300 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak, olay yerinden kaçtı. Toplamda 1 milyon 500 lira değerinde hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Takibe alınan şüphelilerin, 18 Ekim Pazar günü Fatih'te saatçi dükkanına girdikleri tespit edildi. Şüpheliler hırsızlığın ardından ekipler tarafından çaldıkları 72 adet saatle suçüstü yakalandı.

DÜKKANIN DUVARINI DELEREK GİRMİŞLERHırsızlık Büro Amirliğine getirilen Hüseyin E.(38), Halis E.(41), Erdal K.(38) ve Ömer T.'nin (33) Fatih'te bulunan saatçi dükkanına yan tarafta bulunan inşaat alanından duvarı delerek girdikleri 60 bin lira değerinde saat çaldıkları öğrenildi. Poliste çok sayıda suçtan kayıtları olan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, Bağcılar'da bulunan tekstil atölyesine giren şüphelilerden birinin etrafı karıştırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin Fatih'te girdikleri iş yerinden saatleri çaldıktan sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken, polis tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar yer alıyor.

- İstanbul
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı
Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı

Hırsızlık, Bağcılar, Fatih, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Duvarı delip girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika

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