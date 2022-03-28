DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI - Son Dakika
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DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI

28.03.2022 14:08

KONYA'da duvarını deldiği kuyumcudan yaklaşık 3.5 kilo altın çalan ve hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Hasan Caner K. (30), yürüyü şeklinden belirlenerek polis tarafından yakalandı.

KONYA'da duvarını deldiği kuyumcudan yaklaşık 3.5 kilo altın çalan ve hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Hasan Caner K. (30), yürüyü şeklinden belirlenerek polis tarafından yakalandı. Dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. (23) ve arkadaşı Dilber Dilara S. (25) ise altınların bir kısmını başka bir kuyumcuya satmak isterken suçüstü gözaltına alındı.

Olay, 21 Mart Pazartesi günü saat 01.10 sıralarında Selçuklu ilçesi Beyazıt Mahallesi Adalhan kavşağında bir kuyumcuda meydana geldi. Bir kişi boş bir dükkanın havalandırma boşluğundan girip, bitişiğindeki kuyumcunun duvarını delip, yaklaşık 3.5 kilo altın alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı.

DUVARI DELİP, YAKLAŞIK 3,5 KİLO ALTIN ALDI

Özel ekip, şüphelinin geliş ve gidiş istikametindeki yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki 90 iş yerinin yaklaşık 220 dakikalık görüntüsünü tek tek inceledi. Görüntülerde kapüşonlu bir mont ve sırt çantası bulunan bir kişi yürüyerek kuyumcunun önünden geçiyor. Ardından da yandaki boş dükkanın havalandırma boşluğundan içeri girip, yaklaşık 4 saat boyuncu burada kalıyor. Bu süreçte bitişikteki kuyumcunun duvarını delen şüpheli, alarmın çalmaması için delikten uzattığı uzun bir bir aparatla vitrinin altındaki çekmeceleri açarak içlerindeki çoğunluğu kolye, künye gibi takılardan oluşan yaklaşık 3.5 kilo altını alıp kaçıyor.

YÜRÜYÜŞÜNDEN TESPİT EDİLDİ

Polis, izlediği güvenlik kamera görüntüleri sayesinde kollarını açarak yürüyen kişinin daha önce da hırsızlıktan 10 suç kaydı bulunan Hasan Caner K. olduğunu belirledi. Ardından Hasan Caner K.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürürken dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S.'nin altınların yaklaşık 13 bin 500 liralık kısmını dün başka bir kuyumcuya satmak istediğini belirledi. 2 kadın kuyumcuda suçüstü yakalandı. Daha sonra da Hasan Caner K. de düzenlenen operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken polis, çalınan altınların kalan kısmının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI
DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI
DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI

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Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı Duvarı delip kuyumcudan 3,5 kilo altın çaldı, kollarını aça aça yürüyüşünden yakalandı

Pazartesi, Selçuklu, 21 Mart, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DUVARI DELİP KUYUMCUDAN 3.5 KİLO ALTIN ÇALDI, YÜRÜYÜŞÜ SAYESİNDE YAKALANDI - Son Dakika
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