Son Dakika Haberleri: Duvarı Delip Motosikleti Çalan Zanlı Yakalandı

Duvarı Delip Motosikleti Çalan Zanlı Yakalandı

14 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde, bodrum katındaki duvarı delerek motosiklet çalan zanlı yakalandı.

Duvarı Delip Motosikleti Çalan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde, bodrum katındaki duvarı delerek motosiklet çalan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Acırlı Mahallesi'nde bir evin bodrum katında bulunan motor, evin yan tarafındaki duvar delinerek çalındı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda motosikletin M.O. tarafından çalındığı tespit edildi. Zanlı, güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:54 Kaynak: İHA

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