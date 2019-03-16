Duvarı Delip Motosikleti Çalan Zanlı Yakalandı
14 dakika önce
Mardin'in Midyat ilçesinde, bodrum katındaki duvarı delerek motosiklet çalan zanlı yakalandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde, bodrum katındaki duvarı delerek motosiklet çalan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Acırlı Mahallesi'nde bir evin bodrum katında bulunan motor, evin yan tarafındaki duvar delinerek çalındı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda motosikletin M.O. tarafından çalındığı tespit edildi. Zanlı, güvenlik güçlerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:54 Kaynak: İHA
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