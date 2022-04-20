DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR - Son Dakika
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DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR

20.04.2022 19:17

İZMİT'te, merdiven altındaki boşluğa girerek mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiyenin duvarı kırması sonucu kurtarıldı.

İZMİT'te, merdiven altındaki boşluğa girerek mahsur kalan 2 yavru kedi, itfaiyenin duvarı kırması sonucu kurtarıldı.

Olay, İzmit Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın merdivenin altındaki kapalı alanından gelen kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kedilerin yerini tespit ederek merdivenin altındaki duvarı balyozla kırdı. Duvarda açılan delikten içeri giren bir itfaiyeci, mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen kediler, apartman girişindeki kedi yuvasında yaşayan annelerinin yanına bırakıldı.

DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR
DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR
DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR
DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR

YORUMLAR
500
Kocaeli'de sera yangını Kocaeli'de sera yangını İş yerinin tabelasında mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldular İş yerinin tabelasında mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldular

Kocaeli, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: DUVARI KIRARAK YAVRU KEDİLERİ KURTARDILAR - Son Dakika
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