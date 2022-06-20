Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar - Son Dakika
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Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar

20.06.2022 15:30
Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Aktaş Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, kuş seslerinin gelmesi üzerine yavru baykuşun havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. İhbarla apartmana gelen itfaiye ekipleri, yavru baykuşu havalandırmanın duvarını kırıp, kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, baykuş doğaya salındı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duvarı kırıp yavru baykuşu kurtardılar - Son Dakika

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