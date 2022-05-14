Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı

14.05.2022 00:57
Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tarlasındaki su havuzundan su aldığı sırada duvarın çökmesi sonucu altında kalan kadın ağır yaralanırken, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde tarlasındaki su havuzundan su aldığı sırada duvarın çökmesi sonucu altında kalan kadın ağır yaralanırken, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Ülfiye Demir (42), tarlasındaki meyve ağaçlarını sulamak için sulama havuzundan su almak istedi. Havuzun debisinin artması nedeniyle duvar suyu taşıyamayınca Demir'in üzerine devrildi. Patlayan duvarın altında kalan Ülfiye Demir ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, daha sonra ambulansla Selendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tedavisinin ardından durumu ağırlaşan Demir, gelen helikopter ambulansla acil ameliyata alınacağı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Selendi, Manisa, 112, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duvarın altında kalan kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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