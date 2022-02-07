Duvarın altında kalan şahsın durumu ciddiyetini koruyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pat pat diye tabir edilen tarım aracını park etmeye çalıştığı esnada üzerine 2 katlı binadan duvar parçası düşen ve ağır yaralanan 52 yaşındaki adamın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bolvadin ilçesi Emrullahoğlu Mahallesi Kantaroğlu Sokak'ta meydana gelen dün yaşanan olayda, Muharrem Kart (52) isimli şahıs pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile çarşıya gidip işlerini hallettikten sonra evine geri geldi. Aracı park edip evine girmek isteyen Kart'ın üzerine 2 katlı metruk binanın kopan duvarının bir kısmı düştü. Adeta göçük altında kalan Kart'ın tuğlaların altında kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kart'ı altında kaldığı tuğlaların arasından çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan talihsiz adamın omurgası ve kaburgalarında kırık olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR