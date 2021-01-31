Duvarın içinde sıkışan kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir binanın giriş kısmında bulunan duvarın içinde sıkışan kediler, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3127 Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın giriş kısmında duvar arasında kedi sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, su saatlerinin bağlı olduğu ve bina duvarları içinden geçen, ana su borusundan ses geldiğini tespit etti. Hilti ile duvarı kıran ekipler, titiz çalışma sonrası kedileri sıkıştıkları yerden çıkardı. Apartman sakinleri, kedileri sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.