Duvarın İçine Gömülen El Bombaları, Uzun Namlulu Silahlar ve Tarihi Eserler.

Duvarın içine gömülen el bombaları, uzun namlulu silahlar ve tarihi eserler.

Duvarın içine gömülen el bombaları, uzun namlulu silahlar ve tarihi eserler... Mardin'de düzenlenen operasyon kamerada



MARDİN - Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve cephane ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

Mardin'de önceki dün düzenlenen ve cephanelik ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılar adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanırken, diğer iki zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan emniyet güçleri, gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini basınla paylaştı. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda mühimmatların toprağa ve duvarların içine gizlendiği görülüyor.

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