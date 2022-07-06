Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı

06.07.2022 10:30

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Almanya'nın Düsseldorf kentinden tatil için gelen Ramazan Ünal'ın evin bahçe duvarı üzerinde unuttuğu cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Almanya'nın Düsseldorf kentinden tatil için gelen Ramazan Ünal'ın evin bahçe duvarı üzerinde unuttuğu cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Düsseldorf'tan tatil için Kuşadası'na gelen Ramazan Ünal, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu kaldığı apartman dairesinin önündeki bahçe duvarının üzerinde unuttu. Bu sırada sokaktan geçen kimliği belirsiz üç kişiden biri korkuluklardaki cep telefonunu fark edip, aldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Telefonu çalınan Ünal, polisi arayarak telefonunu çalan şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını belirten Ramazan Ünal, "Kayıtları izlediğimde telefonumu çalan kişilerin niyetlerinin açıkça belli olduğu görülüyor. Bence telefonu unuttuğumu görmeleri de tesadüf değil. Umarım cep telefonum bir an önce bulunur" diye konuştu.

(Eşber Okayer - İHA)

YORUMLAR
500
ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI ESENYURT'TA ÇOCUĞU KAFENİN OYUN PARKINDA OYNATAN KİŞİ CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI Genç kadının ardından sinsice yaklaşıp telefonunu çaldı Genç kadının ardından sinsice yaklaşıp telefonunu çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:12:56. #1.13#
SON DAKİKA: Duvarın üstündeki cep telefonunu çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement