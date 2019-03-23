Duvarın Üzerinde Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı
39 dakika önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Müftü
Mahallesi Ömer Halis Demir
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Duvarın üzerinde mahsur kalan sokak köpeği, havlamaya başladı. Sesleri duyanlar bölgeye giderek köpeği olduğu yerden indirmeye çalıştı. Mahalle sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye
ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği kurtardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları köpeğe yanlarında getirdikleri yiyeceklerden verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:23 Kaynak: DHA
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