Son Dakika Haberleri: Duvarın Üzerinde Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Duvarın Üzerinde Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı

39 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Duvarın Üzerinde Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde  Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Duvarın üzerinde mahsur kalan sokak köpeği, havlamaya başladı. Sesleri duyanlar bölgeye giderek köpeği olduğu yerden indirmeye çalıştı. Mahalle sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen  Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği kurtardı. İtfaiye erleri, kurtardıkları köpeğe yanlarında getirdikleri yiyeceklerden verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. 

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Ömer Halis, Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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