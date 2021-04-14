Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava

Tuz serpme hareketiyle adını geniş bir kitleye duyuran Nusret Gökçe'nin şimdilerde bir telif hakkıyla başı derde girdi. Miami'deki restoranın duvarına resmini yaptıran Gökçe, tasarımları izinsiz olarak peçeteden baharatlara kadar her yerde kullanınca tasarımları yapan sanatçılar harekete geçti.

AYNI TASARIMI HER YERDE KULLANDI

Türkiye dışındaki ilk restoranını ABD'de açan Gökçe, Miami'deki mekanın tasarımı sırasında William Hicks ve Josphe Lurato isimli iki sanatçıyla anlaştı. Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini meşhur eden tuzlama hareketini yapmalarını istedi. Gökçe Miami'deki restoranı için istediği tasarımları daha sonra Doha, Dubai ve New York'taki şubelerinde de kullandı.

Sanatçılardan Hicks, 2020 yılında Gökçe ve şirketinin söz konusu tasarımları duvarlarda kullanmakla kalmayıp, restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlarda da kullandığını tespit etti.

40 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTILAR

Bu olayın kendilerinden habersiz şekilde yapıldığını söyleyen Hicks ve Josphe Lurato, Manhattan Federal Mahkemesi'ne başvurdu. Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe'den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Hicks ve Lurato Nisan 2020'de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulunsa da bir sonuç alamadı. Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.