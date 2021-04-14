Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava - Son Dakika

Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava

14.04.2021 10:27
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava, System.String[]

Hicks ve Josphe Lurato isimli iki sanatçı, geçtiğimiz yıl Nusret Gökçe'nin Miami'deki restoranının duvarı için tasarım hazırladı. Tasarımlarının mekanın camında, menülerde, peçetelerde ve paket servislere kullanıldığını gören sanatçılar, Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava açtı.

Tuz serpme hareketiyle adını geniş bir kitleye duyuran Nusret Gökçe'nin şimdilerde bir telif hakkıyla başı derde girdi. Miami'deki restoranın duvarına resmini yaptıran Gökçe, tasarımları izinsiz olarak peçeteden baharatlara kadar her yerde kullanınca tasarımları yapan sanatçılar harekete geçti.

AYNI TASARIMI HER YERDE KULLANDI

Türkiye dışındaki ilk restoranını ABD'de açan Gökçe, Miami'deki mekanın tasarımı sırasında William Hicks ve Josphe Lurato isimli iki sanatçıyla anlaştı. Gökçe, iki isimden restoranın duvarlarına kendisini meşhur eden tuzlama hareketini yapmalarını istedi. Gökçe Miami'deki restoranı için istediği tasarımları daha sonra Doha, Dubai ve New York'taki şubelerinde de kullandı.

2 sanatçı, tasarımlarını izinsiz kullanan Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava açtı

Sanatçılardan Hicks, 2020 yılında Gökçe ve şirketinin söz konusu tasarımları duvarlarda kullanmakla kalmayıp, restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlarda da kullandığını tespit etti.

2 sanatçı, tasarımlarını izinsiz kullanan Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava açtı

40 MİLYON TL'LİK DAVA AÇTILAR

Bu olayın kendilerinden habersiz şekilde yapıldığını söyleyen Hicks ve Josphe Lurato, Manhattan Federal Mahkemesi'ne başvurdu. Telif hakkı davası açan iki sanatçı, Nusret Gökçe'den 5 milyon dolar (40 milyon TL) tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Hicks ve Lurato Nisan 2020'de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulunsa da bir sonuç alamadı. Dava dosyasında adı geçen şubeler arasında New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina bulunuyor.

Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • DOĞRUCU: Bu gavurlar pislik kardeşim, Nusret değil kim olursa olsun parasını vermiş resmi çizdirmiş nerede nasıl kullanacağını sanamı soracak gavur, para alırken iyiydi değilmi, sanki çok matah bişey yaptınız adamın resmini çizdin okadar, adam da sana dava açsa kaşımı yamuk çizdi kariyerim zarar gördü diye ne halt edeceksiniz Cevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
  • Öz müslüman: İşi yapmış teslim etmişsin sözleşmede sadece belirli restoranlarda kullanabilirsin gibi bir madde yoksa tatava yapmasına hiç gerek yok. İş teslim edildikten sonra işin sahibi ve kulanım hakkı tamamen müşteridedir. Cevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır

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