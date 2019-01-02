Son Dakika Haberleri: Duvarını Balyozla Delerek Girdikleri Kuyumcudan 4,5 Kiloya Yakın Altın Çaldılar

Duvarını Balyozla Delerek Girdikleri Kuyumcudan 4,5 Kiloya Yakın Altın Çaldılar

2 saat önce

Antalya'da hırsızlar, duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldı.

Duvarını Balyozla Delerek Girdikleri Kuyumcudan 4,5 Kiloya Yakın Altın Çaldılar, System.String[]
Antalya'da hırsızlar, duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldı. Altınların değerinin 1 milyona yakın olduğu öğrenilirken, aynı iş yerinin, aynı yöntemle iki kez daha soyulmaya çalışıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki kuyumcu Ali A, sabah saatlerinde dükkanını açtığında vitrinde bıraktığı altınlardan sadece bir bilezik ve bir kolye kaldığını gördü. Dükkanın duvarında yaklaşık yarım metrelik bir delik olduğunu gören Ali A, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis hırsızların, kuyumcunun yanındaki boş dükkana tavanındaki sacları kırarak girdiğini oradan da duvarı balyozla delerek kuyumcuya girdiğini belirledi.

2 kez daha soyulmaya çalışılmış

Polis ekipleri yaptıkları incelemede yaklaşık 1 milyon lira değerinde 4,5 kilo altın çalındığını tespit etti. Hırsızların güvenlik kamerası kayıtlarına girmemek ve alarmı devre dışı bırakmak için dükkan dışındaki elektrik panosuna zarar verip kuyumcunun elektriğini kestiği belirlendi. Olaydan 3 gün önce asansörlü kasanın arızalandığı bu nedenle Ali A'nın altınları vitrinde bıraktığı öğrenildi. Hırsızların vitrinde sadece bir bilezik ve kolyeyi bıraktıkları görüldü.

Kuyumcu Ali A, ise daha önce 2 kez duvarı delerek dükkanına girilmeye çalışıldığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, 3. Sayfa
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