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Duvarını deldikleri motosiklet tamircisini soydular - Son Dakika

Duvarını deldikleri motosiklet tamircisini soydular

21.02.2022 11:17
Duvarını deldikleri motosiklet tamircisini soydular

Diyarbakır'da, motosiklet tamirci dükkanında duvarı delen hırsızlar, 10 bin TL değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da, motosiklet tamirci dükkanında duvarı delen hırsızlar, 10 bin TL değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde bulunan Kadri Elmas'ın işlettiği motosiklet tamircisi dükkanı, kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyuldu. Dükkana duvarı delerek giren hırsızlar, çaldıkları yaklaşık 10 bin TL değerindeki malzemeler ile kayıplara karıştı. Sabah dükkanına hırsızların girdiğini fark eden ve durumu emniyet güçlerine haber veren işletme sahibi Kadri Elmas, yetkililere seslenerek hırsızların yakalanmasını istedi.

40 yılı aşkın motosiklet tamirciliği yapmakta olduğunu belirten Elmaz, "Sabah iş yerimi açtım, baktım duvarı delmişler. Hemen emniyet güçlerine haber verdik. Konuyla ilgili güvenlik görevlileri tutanak tutup gereğini yapacaklarını söyleyip gittiler. Hırsızlar, içerisinde matkap, spiral, lokma takımı, boru takımı, şarj ölçme aleti, eldiven bulunduğu yaklaşık 10 bin TL değerinde malzememi çalmışlar. Emniyet müdürümüz başta olmak üzere, bu hırsızlar bir an önce bulunsun ve hak ettikleri cezayı alsınlar. Caydırıcı cezalar verilmeli yoksa bu hırsızlık olaylarının önüne geçilmiyor" dedi.

Yanda bulunan binanın da metruk bir bina olduğunu da sözlerine ekleyen Elmas, "Yanımızda 2 katlı metruk bir bina var. Binanın kapılarını kırıp içerideki elektrik kablolarını da çalmışlar. Bu mekan uyuşturucu içenlerin mekanı haline gelmiş. Madde bağımlıları son günlerde gece gündüz demeden bu metruk binayı kullanıyorlar. Defalarca kendilerini ikaz ettik umursamadılar. Hırsızlardan davacı oldum, sonuna kadar da davacı olacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Türk Lirası, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Duvarını deldikleri motosiklet tamircisini soydular - Son Dakika


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